Será para el 2027 la construcción del libramiento Córdoba-Orizaba

marzo 13, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El libramiento Córdoba-Orizaba se concretará para el paquete de obras del próximo año, informó la gobernadora Rocío Nahle García, quien refirió que se harán trabajos de rehabilitación emergente en un tramo entre ambas ciudades.

La mandataria de Veracruz dijo que es un tema prioritario para la zona centro de la entidad, sin embargo, el primer proyecto presentado se desechó porque implicaba muchos problemas, por la inclusión de una nueva caseta de cobro.

Y es que, recordó que se trata de un compromiso de campaña tanto de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como de ella rumbo a la gubernatura.

“El proyecto que se iba a arrancar este año, no era el adecuado, cuando me lo muestran los empresarios, el exalcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez, dijo que no lo querían porque generaría problemas. El proyecto era hacer otro carril en la propia autopista y poner una caseta, pues no, tanto que batallamos para quitar la de Cuitláhuac”.

Ante esta situación, tras ponerlo a consideración de la Presidenta y del Banco Nacional de Obras se retiró el proyecto y se replanteará este año.

“Entonces este año ya no se hizo el libramiento, no importa, el tema es que el que quede quede bien, podría iniciarse el siguiente año”.

Finalmente, Nahle García destacó que los alcaldes nuevos de Córdoba y Orizaba hicieron la solicitud de que se rehabilite el libramiento que está en malas condiciones, lo que se hará.