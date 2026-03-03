Insiste la gobernadora que recursos de la Comisión de Víctimas se deben justificar

Insiste la gobernadora que recursos de la Comisión de Víctimas se deben justificar

marzo 3, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García insistió en que no hay una reducción en la designación de recursos de apoyos a víctimas indirectas de personas desaparecidas, pero sí debe haber una transparencia y comprobación de gastos.

Entrevistada al finalizar el evento de entrega de uniformes a personal del IMSS-Bienestar en Veracruz, la mandataria recordó que son de la administración que más recursos aportan al proceso de búsqueda de personas.

“Como 60 millones al año, hemos estado invirtiendo, somos el único estado que tenemos el laboratorio (forense) en Nogales para la identificación de restos óseos y se está haciendo otro en Xalapa, es un tema muy sensible y hay que ayudarlas”.

En ese sentido, Nahle García dijo que este mismo martes se atenderían por parte de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Ricardo Ahued Bardahuil, pero no se niega nada a nadie”.

“Son recursos públicos, el dinero que se les aporta a ellas y a todos, son recursos públicos”.

OBSERVACIONES A LA COMISIÓN DE VÍCTIMAS

La gobernadora Rocío Nahle informó que se tienen observaciones por casi 20 millones de pesos, que deben solventarse, toda vez que son recursos que entregaron a las víctimas y no se justificaron.

“Por eso es que se está haciendo esta corrección, hay recursos se les apoya, pero vamos haciendo las cosas cómo deben ser. Se habla con ellas y se les indica cómo hacer las cosas, sin problemas. Se les va a capacitar, en el llenado de formatos, facturas, compras, todo se puede demostrar”.

Asimismo, dejó en claro que no hay ningún señalamiento en contra de las madres y padres buscadores por estos recursos, pero sí de deben hacer las comprobaciones de los recursos públicos.

Finalmente, recordó que se reunió con integrantes de colectivos hace tres o cuatro meses.