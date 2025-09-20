Muros de contención, drenaje y seguridad, de lo que más piden los xalapeños: alcaldesa electa

Muros de contención, drenaje y seguridad, de lo que más piden los xalapeños: alcaldesa electa

septiembre 20, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa electa de Xalapa Daniela Griego Ceballos afirmó que muros de contención, seguridad y rescate de áreas verdes son de las principales demandas que ha recibido de la ciudadanía hasta ahora.

Además dijo que están recorriendo Xalapa y que ya han visitado alrededor de 70 colonias.

«Las principales demandas está la rehabilitación de drenaje, agua y pavimentación, bueno, y hay otra, la rehabilitación de las áreas verdes, la recuperación de áreas verdes, de campos deportivos, el tema de la seguridad».

Además, señaló que durante los recorridos, se han detectado problemas como derrumbes y peticiones de muros de contención, rehabilitación de drenaje, agua potable y pavimentación, así como la recuperación de áreas verdes y campos deportivos.

Expuso que la seguridad también es una preocupación constante para los vecinos, quienes solicitan senderos seguros, alumbrado y una policía más cercana.

Dio a conocer que se trabajará en estos temas y que se espera recibir proyectos elaborados por la administración saliente para poder iniciar los trabajos en enero.