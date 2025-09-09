Mundial 2026: Estos son los pasos para adquirir boletos y sus precios

septiembre 9, 2025

A 275 días que inicie la Copa del Mundo del 2026, ya se conoce el precio de los boletos que estarán disponibles para la fase de grupos. De igual manera, se presentaron los procesos en los que se podrán adquirir, las fechas de venta y las formas en que se puede tener acceso a ellos.

La venta consiste en tres etapas, la primera de ellas inicia este miércoles 10 de septiembre. Sin embargo, no es el único paso, pues antes debes de crear un FIFA ID y registrar el interés por una entrada. En caso que desees hacer una cuenta y registrarte: FIFA

La primera fase de venta será del 10 al 19 de septiembre, con inicio y fin, respectivamente, a las 9:00 horas (hora GMT-6, CDMX). En este periodo las personas que ya cuenten con un FIFA ID, deberán llenar un registro (de la página previamente mencionada) para poder acceder a un sorteo preferente, no obstante, será únicamente para las personas que cuenten con tarjetas de crédito o de débito VISA .

Posteriormente, el 29 de septiembre, la FIFA hará una selección aleatoria de los aficionados, al tener todo este proceso, se notificará mediante un correo a los ganadores de este. Asimismo, se les otorgarán las fechas y horarios en los que podrán comprar los boletos de manera anticipada.

En la página web se podrán elegir cualquiera de los 104 compromisos, sedes o selección, y solamente se podrán conseguir acceso a 10 encuentros, y con un límite de 4 boletos por ID.

La segunda fase será del 27 al 31 de octubre, con el mismo proceso, sólo que la selección se hará en noviembre y diciembre. La tercera fase es a finales de año, y como en ediciones pasadas, ya se podrán solicitar duelos específicos, pues hay que recordar que el sorteo de fase de grupos se realizará el 5 de diciembre del presente año.

Para la fase de grupos, los boletos más sencillos estarán desde los 60 dólares (mil 117 pesos mexicanos), aunque, naturalmente, irán subiendo dependiendo de la importancia del encuentro, el lugar, la sede y la fase.