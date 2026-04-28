Presentan primera convocatoria de México para el Mundial 2026

abril 28, 2026

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, presentó su primera lista de convocados rumbo a la Copa Mundial 2026, integrada por futbolistas de la Liga MX que iniciarán concentración el 6 de mayo.

La convocatoria contempla a 12 jugadores que trabajarán en una concentración de más de 30 días, como parte de la preparación para el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Como parte de un acuerdo con los clubes, los seleccionados no podrán disputar la Liguilla del Clausura 2026, con el objetivo de priorizar la preparación del equipo nacional rumbo a la justa mundialista.

Además, el estratega incluyó un grupo de sparrings provenientes de equipos eliminados, quienes formarán parte del proceso como apoyo, aunque con mínimas posibilidades de integrar la lista final.

Los jugadores tendrán una semana de descanso antes de reportar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde comenzarán los trabajos bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

El entrenador mexicano prevé definir la lista final de 26 futbolistas el próximo 1 de junio, a pocos días del debut de la Selección Mexicana contra la Selección de Sudáfrica en la Copa Mundial 2026.

Convocados

Raúl Rangel (Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Érik Lira (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Gilberto Mora (Tijuana)

Luis Romo (Chivas)

Roberto Alvarado (Chivas)

Armando González (Guadalajara)

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas)

Sparrings