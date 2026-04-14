E-commerce en México se prepara para un boom histórico por el Mundial 2026

abril 13, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.– A semanas de la Copa del Mundo, el e-commerce en México enfrenta un punto de inflexión. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alcanzó 2.3 billones de pesos en 2024, equivalente a cerca del 6.9% del PIB nacional, consolidándose como uno de los principales motores de la economía digital.

Este crecimiento estructural se verá tensionado por un fenómeno coyuntural: el Mundial FIFA 2026, que detonará picos de consumo impulsivo y una importante presión logística. Además del aumento en las ventas, los picos de demanda generan un segundo efecto: un aumento en cambios y devoluciones que pone a prueba la operación.

Rodrigo Cerda Somoza, Head of Revenue de Reversso México, explica que el verdadero reto no está únicamente en vender más, sino en sostener la operación después de la compra. “Eventos de alta demanda como el Mundial generan un efecto rebote: picos de ventas seguidos por olas de devoluciones que pueden extenderse por semanas, afectando inventarios, logística inversa y márgenes”, explica.

Datos de Reversso indican que, en México, hasta el 38% de las compras en línea pueden derivar en una devolución en ciertas categorías, cifra que puede incrementarse hasta en un 40% durante eventos de alto tráfico como el Mundial, manteniéndose elevada entre dos y tres semanas posteriores.

Señala que ese comportamiento se intensifica en zonas de alta densidad y consumo como la Ciudad de México (31.1%), el Estado de México (20.5%), Jalisco (13.4%) y Monterrey (aprox. 10%), que en conjunto concentran cerca del 75% de las devoluciones y la mayor presión logística del país.

“El Mundial no solo será una oportunidad de venta, será un verdadero stress test para el e-commerce en México. Las empresas que no optimicen su postventa verán cómo sus ingresos se diluyen en devoluciones”, agrega Cerda Somoza.

Compras impulsivas

Experiencias internacionales muestran que este fenómeno puede gestionarse con anticipación. En los Mundiales de Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y Catar 2022 se fortaleció la confianza en el comercio electrónico mediante mejoras en experiencia de usuario, mayor transparencia en información y entregas, así como optimización en la logística. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos subraya que estas prácticas reducen fricciones como las devoluciones.

Además, uno de los principales detonantes del Mundial será la compra impulsiva. La Inteligencia Artificial se posiciona como una herramienta clave para el e-commerce durante el evento, ya que puede mejorar la precisión en la compra: desde recomendaciones de talla hasta sugerencias personalizadas.

“Las marcas que están liderando este cambio ya no ven la postventa como un costo, sino como una oportunidad de retención y crecimiento. Tecnologías como las de Reversso permiten convertir la postventa en un canal de ingresos, transformando las devoluciones en cambios, evitando la fuga de capital y manteniendo el valor dentro del ecosistema digital”, destaca Cerda Somoza.

Agregó que: “En lugar de perder una venta, las marcas pueden recuperarla o incluso incrementarla. La postventa bien gestionada permite reactivar el consumo, algo clave en un evento como el Mundial donde el volumen transaccional será histórico”.

Este enfoque cobra especial relevancia en un contexto donde la economía digital no solo depende del volumen de ventas, sino de su eficiencia operativa. La acumulación de devoluciones impacta directamente en almacenes, transporte y tiempos de procesamiento, generando cuellos de botella que pueden afectar toda la cadena de suministro.

A nivel internacional, organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han advertido que la digitalización del comercio exige nuevas capacidades para gestionar flujos inversos, datos y experiencia del cliente, especialmente en mercados de alto crecimiento como México.

Cerda Somoza menciona que de cara al Mundial 2026, la recomendación es anticiparse. “Mejorar la calidad de la información de producto, implementar tecnología predictiva y fortalecer la logística inversa serán factores determinantes para capitalizar la oportunidad sin comprometer la rentabilidad”, concluye.