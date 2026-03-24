Denuncian a FIFA por precios exorbitantes del Mundial 2026

marzo 24, 2026

La Football Supporters Europe (FSE) y Euroconsumers presentaron una denuncia formal ante la Comisión Europea contra la FIFA por abuso de su posición de monopolio en la venta de boletos para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Las organizaciones señalan que los precios y los procedimientos de compra violan el derecho europeo de la competencia.

En un comunicado, las asociaciones acusaron a la FIFA de imponer condiciones que “nunca serían aceptables en un mercado competitivo” y señalaron seis presuntos abusos: precios desorbitados, publicidad engañosa, tarificación dinámica sin límite, falta de transparencia en la localización de asientos, técnicas de presión para la compra y doble beneficio en la reventa.

Precios muy superiores a ediciones anteriores

La FSE afirmó que los boletos más baratos para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey cuestan 4 mil 185 dólares, siete veces más que el precio más económico para la final del Mundial de Catar 2022.

En comparación, la entrada más barata para la final de la Eurocopa 2024 costó 95 euros. Además, señaló que los documentos de candidatura de la FIFA proyectaban un precio medio de mil 408 dólares, cifra que, según los demandantes, “ha quedado muy atrás”.

Las organizaciones cuestionaron la publicidad inicial de la candidatura norteamericana, que prometía entradas a partir de 21 dólares, cuando en la práctica las más económicas disponibles han sido de 60 dólares. Además, denunciaron que las entradas más baratas para esta edición estaban prácticamente agotadas cuando salieron a la venta.

“Tarifa dinámica”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, justificó los precios como consecuencia de la enorme demanda y la práctica de “precios dinámicos” en Estados Unidos, que ajusta los costos según el interés de los aficionados.

Algunas entradas, en la plataforma oficial de reventa de la FIFA, se han ofrecido localidades para la final por hasta 143 mil 750 dólares, más de 41 veces su valor nominal original de 3 mil 450 dólares.

En su plataforma de reventa, la FIFA cobra una comisión del 15 por ciento, lo que las organizaciones calificaron como un doble beneficio.

Las organizaciones también criticaron que en el momento de la compra no se conoce la ubicación exacta de los asientos ni los planos de los estadios, y que a menudo no hay derecho a reembolso o es limitado.

La FIFA ha puesto a disposición casi siete millones de boletos para los 104 partidos del primer Mundial ampliado a 48 equipos, con un límite de cuatro entradas por partido y 40 por torneo por aficionado.