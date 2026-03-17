FIFA mantiene partidos mundialistas de Irán en Estados Unidos

marzo 17, 2026

Recientemente, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán declaró que su selección “definitivamente” no viajará a Estados Unidos. Según sus afirmaciones, se encontraban negociando con la FIFA para trasladar sus encuentros a México, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara que no puede garantizar la seguridad del combinado iraní en su territorio.

A estas declaraciones se sumó el embajador de Irán en México, quien destacó que, al ser una de las primeras selecciones asiáticas en clasificar a la Copa del Mundo, les entusiasmaría ser recibidos por territorio mexicano. Este mensaje no solo confirmó el deseo de cambiar de sede, sino que también ratificó la participación del equipo ante los rumores de una posible baja del certamen por parte del país persa.

Pese a estos acercamientos, y de acuerdo con reportes de The New York Times, la FIFA habría negado formalmente el cambio de sede. “La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de 2026. La organización espera que todos los equipos compitan según el calendario de partidos anunciado”, declaró el organismo.

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Por su parte, el diario británico The Guardian también recibió comunicaciones de la máxima entidad del fútbol mundial, en las que se explica que la modificación de sedes es logísticamente inviable. Esto se debe a que las entradas para los encuentros de Irán ya se encuentran a la venta, sumado a que existen acuerdos comerciales y de transmisión internacional previamente pactados que deben cumplirse estrictamente.

Con esta resolución, se desvanece la posibilidad de que México albergue los duelos Irán vs. Nueva Zelanda, Irán vs. Bélgica e Irán vs. Egipto. Por ahora, estos encuentros se mantendrán en sus ubicaciones originales: Inglewood (California) y Seattle (Washington), siendo este último catalogado como el “partido del orgullo“.