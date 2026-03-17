YouTube y FIFA anuncian alianza para llevar el Mundial 2026

marzo 17, 2026

La FIFA ha hecho oficial una alianza estratégica con YouTube que promete transformar la experiencia del próximo Mundial. Ambas entidades se han unido para convertir a la aplicación en la “plataforma preferente de la Copa del Mundo 2026”, con el objetivo de alcanzar una audiencia aún más globalizada y digital de la que ya ostenta el certamen.

Esta alianza potenciará la experiencia del usuario en diversos aspectos. El primero es la accesibilidad, permitiendo disfrutar del contenido en cualquier lugar donde la plataforma esté disponible. Además, se otorgará acceso a la biblioteca de imágenes más completa de la competición en todos los formatos; esto significa que los resúmenes, shorts y cualquier contenido derivado tendrán una difusión sin precedentes.

Una de las novedades más disruptivas es que, por primera vez, se podrán transmitir en vivo los primeros 10 minutos de todos los partidos a través de los canales de los socios de medios en la plataforma. Asimismo, se ha confirmado que ciertos partidos seleccionados serán transmitidos completamente por esta misma vía.

Por si fuera poco, el acuerdo busca integrar a los creadores de contenido en la promoción del torneo. Según informó YouTube, los influencers no solo reaccionarán en vivo a los encuentros, sino que aportarán “historias humanas, análisis tácticos y vistazos detrás de escena que darán más vida al legendario torneo”. De hecho, estos creadores actuarán como promotores oficiales de la competencia ante sus audiencias incluso antes del inicio del torneo.

Este movimiento se suma al convenio previo que la Federación alcanzó con TikTok, el cual incluye la retransmisión de partidos, la creación de videos personalizados y el acceso a contenido especial. Con estos pasos, la FIFA deja clara su intención de liderar el mercado digital y garantizar un acceso masivo a las nuevas generaciones de aficionados.