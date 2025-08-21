Morena prorroga dirigencias estatales hasta 2027; Zepeta permanecerá al frente del comité en Veracruz 

agosto 21, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver. — El Consejo Nacional de Morena aprobó este miércoles 20 de agosto la prórroga de todas las dirigencias estatales hasta 2027, una decisión que se presenta como un mecanismo para fortalecer la unidad interna del partido.

La resolución, tomada durante la novena sesión extraordinaria realizada de manera virtual, fue avalada con 208 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, con lo que Morena posterga por dos años más la renovación de sus comités estatales.

En Veracruz, el dirigente estatal Esteban Ramírez Zepeta defendió la medida, asegurando que da estabilidad y cohesión al movimiento:

“Con esta decisión dejamos claro que Morena está unido y fuerte, preparado para enfrentar a una oposición que ya no tiene rumbo ni proyecto. La homologación de tiempos nos permite concentrarnos en lo verdaderamente importante: seguir construyendo, desde los estados hasta la dirigencia nacional, el segundo piso de la Cuarta Transformación que el pueblo nos ha encomendado. Aquí no hay retrocesos, la transformación avanza con paso firme hasta 2027 y más allá”.

Sin embargo, críticos dentro y fuera del partido consideran que la prórroga de dirigencias refleja un exceso de centralismo y control interno, lo que contradice el discurso de democracia participativa con el que Morena se ha definido desde su fundación. Para la oposición, esta decisión “asegura el poder de las actuales dirigencias estatales” y limita la posibilidad de recambio de liderazgos en los próximos años.

Con esta medida, Morena refuerza su estructura territorial con miras a acompañar la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum y mantener cohesión en los estados gobernados por la llamada Cuarta Transformación.

El Consejo Nacional defendió la decisión, asegurando que no vulnera los principios de democracia interna, sino que busca consolidar la unidad del partido. No obstante, el aplazamiento hasta 2027 deja a Morena bajo el liderazgo de las mismas dirigencias que, en muchos casos, han sido cuestionadas por prácticas de opacidad, imposición de candidatos y falta de procesos abiertos.