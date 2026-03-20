Morena desestima críticas del PVEM por candidaturas y exhibe fallas en su operación política

Morena desestima críticas del PVEM por candidaturas y exhibe fallas en su operación política

marzo 20, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El representante de Morena ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) rechazó las críticas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sobre la asignación de candidaturas, al asegurar que las reglas del convenio de coalición fueron claras y se respetaron en todo momento.

El senador Manuel Velasco acusó que, en las pasadas elecciones, Morena no respetó a los ganadores de las encuestas en algunos municipios de Veracruz y no los postuló a las alcaldías. Incluso calificó a la entidad como un “mal ejemplo” de la alianza.

En respuesta, Gabriel Zúñiga Ovando argumentó que el resultado de las mediciones no es el único criterio, ya que la definición final depende de qué partido encabeza cada municipio o distrito dentro del acuerdo de coalición.

“Pudieron haber ganado la encuesta, sin embargo, si Morena siglaba el municipio o distrito, pues corresponde a Morena, y eso queda perfectamente establecido en el convenio de coalición”, explicó.

Asimismo, subrayó que dichas reglas fueron avaladas por la Coordinadora Nacional, órgano en el que participan todos los partidos aliados, incluido el dirigente nacional del PVEM, Manuel Velasco, por lo que conoce los lineamientos establecidos.

“El convenio de coalición se rebasa cuando la Coordinadora Nacional autoriza. Él es parte de la Coordinadora Nacional, por lo tanto, tiene derecho a voz y voto”, reiteró.

En ese sentido, consideró que las inconformidades del Partido Verde carecen de sustento, al señalar que sus propios representantes tuvieron la oportunidad de defender a sus perfiles durante el proceso interno.

“Si no defendieron a sus candidatos, pues no podemos hacer nada nosotros. La queja está fuera de lugar, fuera de contexto”, dijo.

Además, rechazó la postura del PVEM que calificó a Veracruz como un “mal ejemplo” en la distribución de candidaturas, al reiterar que las reglas fueron conocidas previamente por todos los actores políticos.

Explicó que algunos aspirantes del Verde partieron de la idea de que obtener el segundo lugar en las encuestas les permitiría acceder automáticamente a la candidatura, lo cual no está contemplado en los lineamientos.

“La regla ha estado muy clara, todo eso era parte de la Coordinadora Nacional”, enfatizó.