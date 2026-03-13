Alcaldes de Atlahuilco y Tequila se suman a las filas de Morena

Alcaldes de Atlahuilco y Tequila se suman a las filas de Morena

marzo 13, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Los alcaldes de Atlahuilco y Tequila, municipios ubicados en la zona de Altas Montañas, dejaron a los partidos que los llevaron a la presidencia, el primero de Movimiento Ciudadanos y el segundo del Partido del Trabajo, para sumarse a Morena.

Misael García Zepahua presidente municipal de Tequila y emanado del PT aseguró que la decisión no obedece a presiones, sino a la necesidad de trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales.

“Es el convencimiento del trabajo que se está haciendo a nivel estatal y federal, hemos visitado dependencias en este tiempo y nos han recibido bien, lo único es el convencimiento propio en beneficio de la población. En este momento somos dos, el alcalde de Atlahuilco y un servidor”.

El Edil rechazó que este cambio de siglas derive de una presión por parte de autoridades o de integrantes del Partido Morena.

“Por mi parte, te puedo hablar claro que no, en ningún momento, tengo el convencimiento de que es la mejor manera de apoyar a la comunidad, tengo muy buena relación con muchos de los compañeros que están en Morena y desde hace años se ha trabajado”.

García Zepahua dijo que ya se puso en contacto con la dirigencia de Morena para hacer de su conocimiento de las atenciones y al PT le notificó de su salida.