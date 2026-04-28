Solicita licencia diputada Bertha Ahued Malpica tras polémica por viaje a España

abril 28, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver., 28 de abril de 2026.— En medio de la controversia generada por su viaje a Europa, la diputada local Bertha Ahued Malpica solicitó licencia para separarse del cargo del 1 al 15 de mayo, por lo que no asistió a la sesión ordinaria celebrada este lunes 28 de abril.

Durante la lectura de la correspondencia en el Congreso local, se informó que la legisladora de Movimiento Regeneración Nacional presentó la solicitud para ausentarse por dos semanas, misma que fue avalada por el Pleno.

El fin de semana circularon en redes sociales diversos videos en los que se señaló que la diputada había viajado a Madrid para asistir a la boda de su hija, lo que detonó críticas y cuestionamientos.

Ante ello, la legisladora difundió un mensaje en sus redes sociales en el que negó dicha versión y aclaró que la celebración correspondía a un evento familiar relacionado con su sobrina. Asimismo, aseguró que los gastos del viaje fueron cubiertos de manera personal por los organizadores del evento.