Logra SSP detención de 18 personas, aseguramiento de estupefacientes y recuperación de vehículos robados

diciembre 1, 2025

Xalapa, Ver., lunes 01 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con autoridades federales y municipales, en el marco de la Estrategia Estatal de Seguridad Pública, logró la aprehensión de 18 personas por la presunta comisión de diferentes delitos en Zozocolco, Tantoyuca, Cazones, Papantla, Poza Rica, Tuxpan, Martínez de la Torre, Córdoba, Tlapacoyan, Acajete, Coacoatzintla, Nogales, La Antigua, Veracruz, Alvarado, Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos, del 28 al 30 de noviembre.

En apoyo a la Fiscalía General del Estado, durante diversos cateos fueron aprehendidas seis personas, asegurándose 21 dosis y una bolsa de presunto cristal, 10 dosis de una sustancia con características de la cocaína; seis dosis y cuatro bolsitas de hierba verde similar a la marihuana, un arma de fuego corta, cargador y cartuchos útiles; una computadora portátil, teléfonos celulares, tarjetas bancarias, pipas de cristal, báscula gramera, dinero en efectivo y equipo táctico.

Por delitos contra la salud, fueron aprehendidas cinco personas, a quienes se les decomisaron 73 dosis de una sustancia con características del cristal; 26 bolsitas de hierba seca similar a la marihuana; ocho dosis de presunta cocaína y dinero en efectivo.

Además, en diferentes acciones se recuperaron cuatro motocicletas, una camioneta, una caja seca, dos tractocamiones, dos remolques y un Dolly, con reporte de robo. Asimismo, fueron localizadas, dos motocicletas, una camioneta y un remolque sin reporte, en el cual transportaban un semoviente. Tres personas fueron detenidas por este ilícito.

Respecto al delito de portación ilegal de arma de fuego fueron aprehendidas dos personas, a quienes les fueron decomisadas un arma larga y una corta, cargador, cartuchos útiles y un vehículo sin reporte de robo.

Dos personas fueron detenidas por conducir un vehículo y una motocicleta con placas sobrepuestas; en operativos realizados en establecimientos dedicados al envío de paquetería, binomios caninos aseguraron 180 gramos de hierba seca con similitudes a la marihuana.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, para la investigación que marca la ley.