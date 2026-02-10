Lluvias aisladas y rachas de viento se prevén este martes en Veracruz

febrero 10, 2026

Redacción/Xalapa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, informó que este martes 10 de febrero se prevén lluvias aisladas en el estado de Veracruz, derivadas del ingreso de humedad proveniente del golfo de México y el océano Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico, en la entidad también se registrará viento de componente sur de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 a 60 km/h, principalmente en zonas costeras, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

En regiones montañosas de Veracruz, el ambiente será frío a muy frío durante la mañana, con temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius, además de posibles bancos de niebla, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas. Durante la tarde, el ambiente será templado a cálido.

El SMN advirtió que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían presentarse encharcamientos, mientras que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas serranas y costeras del estado.