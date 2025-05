Llegará a Veracruz célula de investigación federal para atender multihomicidio de Texistepec 

mayo 12, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México enviará una célula especial de investigación para atender el homicidio de la candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, Yesenia Lara Gutiérrez y tres personas más, ocurrido la noche del domingo durante un evento de campaña.

Así lo dio a conocer la gobernadora Rocío Nahle García, quien afirmó que estos actos en donde murieron 4 personas y 4 más fueron lesionadas, son reprobables y cobardes.

“No es así como se se solucionan las cosas, cualquier persona tiene la libertad de aspirar y competir en una elección, las cosas no se resuelven con violencia, aquí no habrá cabida a la impunidad, a especulaciones. Desde anoche me comuniqué con secretario Omar García Harfuch, hoy estarán enviando un grupo fuerte, una célula de investigación que trabajará en conjunto con la Fiscalía del Estado”.



Además, aunque ya se habían enviado elementos de la Guardia Nacional, enviarán más para atender la violencia política, derivado de las campañas electorales para la renovación de los 212 alcaldías.

Nahle García reconoció que es en la campaña de presidencias municipales cuando se “calientan los ánimos” y ambiciones desmedidas llevan a actos irresponsables.

Recordó que en 2021 en Cosoleacaque, municipio cercano a Texistepec, también asesinaron a la candidata de Morena y a su madre al interior de su domicilio en la madrugada, ahí se detuvieron a los autores materiales e intelectuales y ya están en la cárcel.

“Aquí no habrá impunidad, ni para la violencia política, ni para ninguna, estamos trabajando día a día en la construcción de la paz, en cambiar una perspectiva en Veracruz, darle vuelta a una etapa de violencia o mala fama y lo estamos logrando y en este mes electoral intereses, ¿Quién tenia el interés de asesinar una mujer que está compitiendo para su municipio? Vamos a ver qué tipo de interés y vamos a actuar hasta las últimas consecuencias”.

Pidió no especular y esperar a los datos concretos de la investigación, por lo que dijo todavía no hay líneas de investigación, pero insistió que se dará con el o los responsables de este multihomicidio.

La mandataria consideró que se está generando un miedo para evitar que la gente salga a votar, pero garantizó la libertad de expresión en las urnas, no con miedo, pero reconoció que hay generadores de violencia que los jueces sacaron y dieron amparos que andan promoviendo votos en diferentes municipios.