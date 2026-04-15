Plataforma “Veracruzana Protegida” se transforma al Sistema de Órdenes de Protección Inmediata

abril 15, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- La plataforma digital “Veracruzana Protegida”, desarrollada por el Poder Judicial, tendrá respaldo jurídico y presupuestal al integrarse en la Ley del Sistema de Órdenes de Protección Inmediata, cuyo dictamen ya fue circulado entre diputados del Congreso de Veracruz, que busca brindar protección a mujeres victimas de violencia.

La iniciativa fue enviada el 17 de marzo por la gobernadora Rocío Nahle, retoma la herramienta digital creada durante el periodo de la entonces presidenta del Poder Judicial, hoy fiscal del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. La propuesta de ley consta de siete títulos y 48 artículos.

De acuerdo con el dictamen, la plataforma ha operado por acuerdo del extinto Consejo de la Judicatura y, hasta la presentación de la iniciativa, ha permitido emitir más de mil 200 órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia.

El proyecto establece que el sistema, a cargo del Poder Judicial, permitirá gestionar de manera integral las solicitudes, emisión, notificación y seguimiento de las órdenes de protección, incluso en tiempo real.

Entre los cambios previstos, se contempla que las solicitudes puedan realizarse directamente por las víctimas a través de la plataforma, así como por terceros o autoridades que detecten situaciones de riesgo, lo que amplía los mecanismos para activar medidas de protección inmediata.

Además, se otorga validez jurídica a los registros, firmas electrónicas y actuaciones generadas dentro del sistema, con el fin de garantizar su reconocimiento por parte de las autoridades encargadas de ejecutar las medidas.

El dictamen también establece disposiciones para la protección de la información, mediante el uso de mecanismos de seguridad digital y la definición de responsabilidades para los servidores públicos en el manejo de accesos y datos.

Como parte del nuevo esquema, se contempla la creación del Consejo Estatal de Órdenes de Protección Inmediata, que será el órgano encargado de coordinar a las instituciones involucradas en la atención de la violencia contra las mujeres.

El Consejo será presidido por la gobernadora y concentrará la coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los municipios y organismos especializados, con el objetivo de dar seguimiento a la emisión y cumplimiento de las órdenes de protección.

Además, tendrá facultades para evaluar el desempeño de las autoridades, emitir lineamientos y atender aspectos operativos del sistema.

En el caso de los municipios, el proyecto establece que aquellos que se adhieran deberán contar con elementos de policía capacitados con perspectiva de género, así como con recursos de movilidad y herramientas tecnológicas para atender alertas georreferenciadas.

También deberán coordinar acciones de acompañamiento jurídico y apoyo emocional a través del DIF municipal y los institutos de las mujeres, además de informar sobre el cumplimiento de las órdenes de protección.

La iniciativa prevé que, en caso de aprobarse, la ley entre en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y fija un plazo de hasta 90 días naturales para la integración del Consejo Estatal de Órdenes de Protección Inmediata.

Asimismo, se establece que las autoridades deberán realizar las previsiones presupuestarias necesarias para su implementación y mantener actualizado el sistema en materia tecnológica y de seguridad.

Este jueves se citó a sesión ordinaria en el Congreso de Veracruz.