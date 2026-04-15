Estrenarán en Xalapa nuevo Mercado Bicentenario 

abril 15, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Xalapa tendrá un nuevo espacio para el desarrollo económico local con el Mercado Bicentenario que se realizará el próximo 18 y 19 de abril.

Se trata de una estrategia impulsada por la dirección de Desarrollo Económico de Xalapa que busca brindar un espacio a los emprendedores para que puedan exponer sus productos y se convierta al mismo tiempo en un sitio visitado por las familias.

«Esta iniciativa de crear un mercado para la convivencia familiar y queremos combinarlo con lugares donde además haya espacios para generar comercio para diferentes áreas», explicó el director Fernando Arana Watty.

El mercado se realizará en el Parque Bicentenario ubicado sobre la avenida Ávila Camacho cerca del Monumento a la Madre; contará con zona gastronómica, una de economía circular, otra de expositores para los emprendedores y uno más cultural.

«Queremos que la gente lo visite, que disfrute una mañana o una tarde, caminando consumiendo, disfrutando de las innovaciones que tenemos en Xalapa y en la zona de Cultura, tendremos presentación musical, teatral y de danza que hará más ameno el recorrido».

Con horario de 10 a 18 horas, se espera que esta estrategia se lleve a cabo una vez al mes para dar oportunidad a la mayor cantidad de comerciantes interesados posible.

«Esta será la primera ocasión que lo hagamos, cada mes iremo haciendo una versión nueva y entonces iremos haciendo los cambios necesarios».