Tanque elevado de CAEV amenaza la seguridad de familias en Chicontepec

abril 15, 2026

Juan David Castilla

Habitantes de la localidad de Montenegro alzaron la voz ante el estado de abandono y deterioro extremo que presenta un tanque elevado de agua bajo la jurisdicción de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

Según los residentes, la falta de mantenimiento durante más de seis años no solo ha provocado el desperdicio diario de miles de litros de agua en una región donde el recurso es vital, sino que ha convertido la infraestructura en un riesgo latente de seguridad para decenas de familias.

Joaquín Martínez Reyes, uno de los vecinos más afectados, denunció que las fallas constantes en el sistema de flotadores y la estructura del depósito representan una amenaza directa de colapso, situación que se agrava por la proximidad del tanque a líneas de alta tensión eléctrica en la calle Alberto Tejada.

Indicó que la humedad constante provocada por las fugas ha comenzado a debilitar el terreno donde se asienta la obra. El entrevistado advirtió que un descuido o un movimiento del suelo podría derivar en una tragedia si el depósito llegara a caer sobre las viviendas o los cables de energía eléctrica.

A pesar de que los usuarios cumplen con el pago puntual de sus cuotas mensuales, que ascienden a 117 pesos, la CAEV ha justificado su inactividad alegando falta de presupuesto para las reparaciones necesarias, una explicación que los pobladores tachan de incongruente dada la recaudación constante que realiza la dependencia estatal en la zona.

La inacción institucional ha obligado a los ciudadanos a tomar medidas desesperadas, como el cierre manual de válvulas por parte de particulares para evitar que el agua inunde sus domicilios.

Esta situación ha generado conflictos secundarios entre los vecinos, ya que el control empírico de la red de distribución interrumpe el suministro para otros sectores de la comunidad.

Los afectados señalan que, además del tanque principal, la red de distribución en Montenegro presenta múltiples fugas que nunca han sido atendidas, lo que refleja una gestión deficiente del sistema de agua potable en este municipio del norte del estado.

Ante el riesgo inminente, los habitantes de Montenegro exigen a las autoridades estatales de la CAEV y al gobierno municipal la construcción inmediata de una barda de contención o la rehabilitación integral del sistema hidráulico.