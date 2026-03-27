Ante temporada de incendios forestales, en Las Vigas se cuenta con brigada forestal en alerta

Ante temporada de incendios forestales, en Las Vigas se cuenta con brigada forestal en alerta

marzo 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de reconocer que en Las Vigas de Ramírez se tienen las condiciones apropiadas para la presencia de incendios forestales, el alcalde del lugar, Rafael Marín de la Luz, hizo un llamado a la población a evitar dejar fogatas encendidas que puedan desencadenar en un siniestro de grandes proporciones.

El presidente municipal recordó que en Las Vigas se cuenta ya con una brigada forestal de 10 elementos, quienes están perfectamente capacitados y acreditados ante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

“El problema de los incendios forestales siempre nos aqueja a todos, nos afecta. Nosotros ya tenemos nuestra brigada, se lleva a cabo el combate y la prevención. Ahora estamos a la espera, ojalá que no salga ningún siniestro”.

Sin embargo, garantizó que los 10 elementos de la brigada forestal están alertas ante cualquier situación que se reporte.

Al ser una zona boscosa, el alcalde Marín de la Luz hizo un llamado a sus habitantes, pero también a quienes llegan como turistas a apagar perfectamente sus fogatas, evitar arrojar colillas de cigarrillos o botellas de cristal a las orillas de las carreteras.

Además, en caso de detectar un incendio forestal evitar tratar de apagarlo sin capacitación, sino llamar a los números de emergencia o directamente a la Conafor, a la Secretaría de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Las Vigas.