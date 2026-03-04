Obra inconclusa en Las Vigas de Ramírez; temen que sea fantasma

marzo 4, 2026

Juan David Castilla

Habitantes de la calle Francisco Portillo del municipio de Las Vigas de Ramírez denunciaron el abandono de una obra de pavimentación que debió concluirse hace más de dos meses, afectando gravemente la calidad de vida de los vecinos, especialmente de personas de la tercera edad y con problemas de movilidad.

El proyecto de pavimentación inició en noviembre de 2025 y tenía como fecha de entrega el 25 de diciembre del mismo año. Sin embargo, a inicios de marzo de 2026, la calle permanece intransitable y con los trabajos detenidos debido a aparentes conflictos administrativos o de ejecución.

El señor Elías Montiel Hernández, de 84 años, padece problemas de salud que le impiden caminar. Ante el estado actual de la vía, él se encuentra prácticamente confinado en su hogar.

«Necesito que la terminen porque no puedo salir, estoy enfermo. Si no la pueden arreglar, que la dejen como estaba», expresó el afectado con evidente frustración.

Su hija relató que cada vez que su padre requiere asistir a consultas médicas, sus familiares deben cargarlo en una silla de madera convencional para sortear los obstáculos de la calle, debido a que no cuentan con una silla de ruedas y el terreno impide el uso de cualquier otro medio de apoyo.

Ante esta situación, exhortaron a las autoridades municipales y estatales para que se agilicen los trabajos en la calle Francisco Portillo. Asimismo, se hizo una petición solidaria para gestionar la donación de una silla de ruedas que facilite el traslado de don Elías.

Las autoridades no han emitido una respuesta oficial sobre la fecha de reanudación de las obras, dejando a los vecinos en la incertidumbre sobre cuándo podrán recuperar el libre acceso a sus viviendas.