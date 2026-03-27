Denuncian abandono de obra rumbo al panteón de Las Vigas

Denuncian abandono de obra rumbo al panteón de Las Vigas

marzo 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El dirigente del Frente Veracruzano Social (Frevesol), Carlos Hernández Arriaga, denunció la suspensión de los trabajos de pavimentación en la calle Francisco Portilla, una de las arterias viales más importantes del municipio y acceso principal al cementerio de Las Vigas de Ramírez.

A más de 100 días de haber iniciado la actual administración municipal, la obra que fue prometida como un proyecto de gran impacto permanece inconclusa, afectando gravemente la movilidad y la economía de los comercios establecidos en la zona.

Hernández Arriaga señaló que la falta de seguimiento ha generado malestar social, especialmente al tratarse de la ruta obligada para los servicios fúnebres hacia el panteón municipal.

De acuerdo con las declaraciones del líder social, existe una disputa entre la administración saliente y la actual respecto a la responsabilidad de la obra.

Mientras la gestión anterior asegura haber dejado acuerdos para concluir los trabajos en enero tras solicitar una prórroga, se reporta que las autoridades actuales ordenaron la suspensión de las labores, presuntamente bajo amenazas de usar la fuerza pública contra los trabajadores.

Carlos Arriaga manifestó su preocupación por el destino de los recursos asignados a este proyecto.

Advirtió que, si la empresa constructora reintegra el presupuesto por el incumplimiento, dicho dinero regresaría a la Federación, dejando al Ayuntamiento sin fondos para concluir la pavimentación.