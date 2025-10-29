Inician trabajos de rehabilitación de pavimento en el Bulevar Europa

octubre 29, 2025

Xalapa, Ver.- Como parte de las acciones que se realizan para contribuir a la seguridad vehicular, el mantenimiento y conservación de vialidades, este miércoles, a partir de las 8:00 horas, iniciarán los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en el Bulevar Europa, entre la calle Suiza y Paseo de los Alpes, por lo que se solicita a la ciudadanía transitar con precaución.

Los trabajos, que concluirían en siete días, comprenden la impregnación de más de 107 metros cúbicos de asfalto para mejorar la superficie de rodadura, eliminar baches y reparar tramos que presentan desprendimiento de pavimento asfáltico.