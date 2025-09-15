Habitantes de Las Vigas temen que recurso para perforación de pozo se pierda

Habitantes de Las Vigas temen que recurso para perforación de pozo se pierda

septiembre 15, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Habitantes del municipio de Las Vigas, denunciaron que el alcalde José de Jesús Landa Hernández no ha iniciado el proyecto de perforación de un nuevo pozo de agua para atender el problema de desabasto del líquido que afecta a la población.

En conferencia de prensa expusieron que, pese a que el plazo para concluirlo vence en diciembre de este año advirtieron no se ha presentado el expediente técnico, por lo que podrían perderse 5 millones 372 mil 700 pesos destinados a la perforación.

De acuerdo con David Escobar Hernández, integrante de la Asamblea en Lucha por el Agua para Todas y Todos, el pozo es urgente para resolver la crisis de abasto que golpea desde hace años a la cabecera municipal y sus barrios.

“La problemática del desabasto del agua potable para consumo humano empezó en 2019, se agudizó severamente en 2020 e hizo crisis en el año 2024, al recibir los habitantes el servicio de una pipa de agua sólo por tres minutos a la semana”, dijo.

Por lo anterior, los afectados exigieron que ese proyecto se lleve a cabo de manera inmediata por lo que pidieron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García para garantizar que se ejecute y el recurso no se devuelva a la federación.

A su decir, el pasado 14 de marzo el ayuntamiento solicitó participar en el programa PROAGUA y aseguró contar con 2 millones 149 mil 080 pesos como contraparte municipal; el 6 de junio, la federación confirmó la aportación de 3 millones 223 mil 620 pesos, dividida en dos entregas, con lo que el financiamiento quedó garantizado.

Aunque las autoridades locales se habían comprometido a presentar el proyecto desde el primer trimestre de 2024, pero no lo hicieron argumentando la veda electoral y actualmente existe un riesgo de que se pierda el recurso.