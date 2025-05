La marca Celia Cruz se deslinda de homenaje a la salsera en Veracruz

mayo 29, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El 16 de mayo, la secretaria de Cultura, Xóchitl Molina González anunció que el SalsaFest 2025 rendirá un homenaje a la inolvidable Celia Cruz, la Guarachera de Cuba, en una fiesta que reunirá a miles de personas en el Salsódromo más grande del México.

En la presentación del festival en la Ciudad de México se anunció la cartelera del SalsaFest 2025 que se realizará del 13 al 15 de junio en Boca del Río, con entrada gratuita y una cartelera estelar integrada por 12 artistas internacionales.

Este 28 de mayo, a través de la cuenta oficial de Instagram de Celia Cruz se deslindaron del “homenaje” que se rendirá en Veracruz como parte la edición 2025 del SalsaFest y aclararon que el uso de la imagen de la salsera, sin autorización de ley, podría ser sancionado.

El boletín dice lo siguiente:

“Los únicos homenajes oficialmente autorizados por el Patrimonio de Celia Cruz serán anunciados y promovidos exclusivamente a través de los siguientes canales oficiales:

Instagram: @CeliaCruz

Facebook: @CeliaCruz

Bandsintown

Songkick

Sitio web oficial: www.CeliaCruz.com

“Todos los homenajes autorizados incluirán el logo oficial del Centenario de Celia Cruz, que es la única identidad gráfica permitida en todo material relacionado, incluyendo volantes, afiches y contenido promocional, junto con la declaración: «Licenciado oficial del Patrimonio Celia Cruz»

“Cualquier otro homenaje o evento que no esté publicado por estos medios oficiales y que no cuente con el logo autorizado, no está aprobado por el Patrimonio de Celia Cruz y será considerado una infracción a la ley. Los promotores o personas responsables por el uso no autorizado del nombre, imagen o semejanza de Celia Cruz podrán ser objeto de acciones legales.

“Gracias por ayudarnos a preservar y proteger el legado de Celia Cruz con la dignidad y el respeto que merece”.