Intensa movilización en libramiento Xalapa-Coatepec tras accidente con personas prensadas

febrero 1, 2026

Juan David Castilla

Un aparatoso accidente vehicular registrado durante la madrugada de este domingo 1 de febrero provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia en la entrada al libramiento Xalapa-Coatepec.

El incidente, reportado en las primeras horas del día, dejó como saldo a dos mujeres lesionadas que quedaron atrapadas al interior de su unidad tras el impacto.

La emergencia activó de inmediato los protocolos de atención, desplazando al lugar a personal de la Unidad de Bomberos, Protección Civil, paramédicos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Cruz Roja, quienes trabajaron en conjunto con elementos de la Policía Estatal y Tránsito del Estado.

Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron que la situación era crítica, ya que una de las víctimas se encontraba prensada entre los restos metálicos del vehículo.

Ante el riesgo inminente, los equipos de rescate emplearon herramientas hidráulicas especializadas para cortar la estructura automotriz y liberar a la paciente atrapada.

Gracias a las maniobras de alta complejidad, ambas mujeres fueron rescatadas con vida y estabilizadas en el lugar por el personal prehospitalario antes de su traslado.

Una vez concluida la fase de rescate, las corporaciones presentes brindaron apoyo operativo a las autoridades de vialidad para el retiro de los elementos de contención que obstruían el paso.

Tras asegurar el área y descartar riesgos adicionales, como fugas de combustible o escombros peligrosos, las unidades de emergencia se retiraron del sitio, restableciendo el flujo vehicular en la zona tras completar con éxito la labor interinstitucional.