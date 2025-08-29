PMA acerca servicios ambientales a la ciudadanía en Veracruz puerto

agosto 29, 2025

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) instaló un Módulo Itinerante de Atención Ciudadana en el Centro Histórico del puerto de Veracruz, a través del cual se atendieron consultas, se recibieron denuncias y se orientó a la población sobre temas ambientales.

La jornada se llevó a cabo frente al Palacio Municipal, en un horario de 9:00 a 12:00 horas, donde personal especializado brindó información directa para fomentar la participación de la ciudadanía en la protección del entorno.

Además, promovió el uso del número de WhatsApp 229 551 2709 como canal permanente para reportar irregularidades ambientales de forma rápida y accesible.

La Procuraduría refrenda su compromiso de acercar los servicios a la población y trabajar en conjunto por un estado más limpio y sustentable.