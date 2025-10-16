Restaurante flotante de Tuxpan aparece en costas de Alvarado

octubre 16, 2025

Redacción/Xalapa. Tras las fuertes lluvias que azotaron el norte del estado en días pasados, “El Atracadero”, restaurante clásico que se encontraba a orillas del río Tuxpan, fue arrastrado por la corriente.

Lo anterior captó la atención de habitantes y medios, por lo que comenzaron a circular imágenes y videos en redes sociales donde se observa que la estructura es arrastrada por una embarcación tipo remolque.

El trayecto que alcanzó el restaurante fue de más de 300 kilómetros desde su origen, una de sus dos partes fue localizada frente a la costa de Alvarado, la segunda parte fue hallada cerca de Roca Partida en la zona de Los Tuxtlas, avanzando hacia el sur.

Pobladores de la zona de donde es originario «El Atracadero», señalaron que estaba fuera de servicio desde hace un tiempo, y al crecer y desbordarse el río Tuxpan se soltó; sin embargo, el negocio era conocido por sus mariscos y su arraigo en la vida familiar y social de la región.











