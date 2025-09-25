PMA garantiza atención veterinaria y adopciones responsables de animales en refugios

septiembre 25, 2025

El Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), en coordinación con el Ayuntamiento de Medellín y la Asociación Civil Huellas de Esperanza y Amor, mantiene vigilancia y seguimiento a la salud de 91 animales de compañía alojados en refugios de Medellín y Veracruz.

Especialistas de la Procuraduría realizaron una inspección inicial en el albergue ubicado en La Esperanza, Medellín, trabajando junto con personal municipal y de la Asociación Protectora de Animales La Roca A.C.

Posteriormente, visitaron las instalaciones ubicadas en la avenida 20 de Noviembre, en la ciudad de Veracruz, para evaluar las condiciones del lugar y la salud de los ejemplares albergados.

Las acciones coordinadas incluyen el resguardo y valoración veterinaria integral, garantizando una estancia digna y atención continua; la PMA y el Ayuntamiento se encargarán de cubrir los gastos de revisión veterinaria y del proceso de adopción que gestione la Asociación Civil Huellas de Esperanza y Amor.

Como parte de su compromiso con el bienestar animal, la PMA reforzará la campaña de esterilización de mascotas y presentará informes semanales sobre el estado de los ejemplares, asegurando su cuidado y protección constante.