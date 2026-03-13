Disminuye presencia de hidrocarburo en playas de Alvarado: PC

marzo 13, 2026

Alvarado, Ver., viernes 13 de marzo de 2026.- El Gobierno del Estado informa que ha disminuido la presencia de residuos de hidrocarburo en playas del municipio de Alvarado, como resultado de las labores de monitoreo y limpieza realizadas de manera coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales.

En supervisión encabezada por la titular de la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado; el procurador estatal de Protección al Medio Ambiente, Ángel Carrizales, y el alcalde Alberto Cobos Márquez, se verificó la reducción de material contaminante en distintos puntos del litoral, derivado del trabajo conjunto con la SEMAR, Medio Ambiente, PEMEX, CONAGUA, CONANP y el Ayuntamiento.

Como parte de la respuesta institucional, se implementó el Plan Local de Contingencia por Hidrocarburos, mediante el cual se coordinan acciones de monitoreo marítimo y terrestre, limpieza de playas, disposición adecuada de residuos y evaluación de posibles afectaciones a la flora y fauna marina.

El Gobierno del Estado reitera que continuará el trabajo coordinado entre instituciones para proteger a la población y al medio ambiente, así como para dar seguimiento puntual a este incidente.