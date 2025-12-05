Inspecciones, monitoreo ambiental y operativos en el sur de Veracruz: PMA

diciembre 5, 2025

Xalapa, Ver., viernes 05 de diciembre de 2025.- Con inspecciones en zonas industriales, monitoreo permanente de la calidad del aire y recorridos casa por casa en Mundo Nuevo (Coatzacoalcos) y El Chapo (Ixhuatlán del Sureste), el Gobierno del Estado respondió de manera directa y oportuna a la preocupación ciudadana por las condiciones ambientales.

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) realizó acercamientos a las instalaciones del Complejo Petroquímico Cangrejera de Petróleos Mexicanos y en la planta de Braskem-Idesa, exhortándolas al estricto cumplimiento de la normativa ambiental federal.

Asimismo, se reunieron con habitantes de la congregación de Mundo Nuevo en la agencia municipal para escuchar sus inquietudes y dar seguimiento a las denuncias presentadas.

En la comunidad de El Chapo se recibieron reportes sobre una posible afectación hídrica, por lo que se llevaron a cabo recorridos de verificación para identificar cualquier fuente contaminante y atender de manera oportuna la situación.

De manera interinstitucional PROFEPA, CONAGUA, PC, SEDEMA y Salud, efectuaron inspecciones conjuntas y visitas casa por casa para recabar información y garantizar transparencia ante los representantes comunitarios.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, PROFEPA y CONAGUA son las instancias competentes para determinar las acciones correspondientes, la PMA mantiene comunicación permanente con dichas instituciones a fin de conocer los resultados de las revisiones y acompañarlas en el desarrollo de las resoluciones.

Para fortalecer la vigilancia ambiental, SEDEMA instaló una estación de monitoreo de la calidad del aire y promovió la participación ciudadana mediante la evaluación conjunta de laboratorios acreditados, en complemento a los análisis realizados por PROFEPA.

Como parte de la estrategia preventiva, el Aquarium del Puerto de Veracruz, realizó jornadas de educación ambiental en escuelas primarias de la zona para impulsar una cultura de protección del entorno.