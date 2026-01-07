HBO Max y Warner Bros dominan las nominaciones de la 83ª entrega de los Golden Globes

enero 7, 2026

La emoción del séptimo arte y la televisión de prestigio se apoderan de la pantalla este inicio de año. Como parte fundamental de la Temporada de Premios 2026, la 83ª entrega anual de los GOLDEN GLOBES® se transmitirá completamente en vivo este domingo 11 de enero, reuniendo a las estrellas más brillantes del momento.

Bajo la conducción de la aclamada comediante Nikki Glaser, la gala tendrá lugar en el emblemático Beverly Hilton de Los Ángeles. La audiencia de América Latina podrá seguir cada detalle de la premiación a través de TNT y HBO Max, plataforma que mantendrá el evento disponible durante dos semanas tras la transmisión para quienes deseen revivir los momentos más icónicos.

Horarios de transmisión para disfrutar la gala en América Latina

La cobertura de los Golden Globes® está diseñada para conectar a todo el continente con lo mejor del cine y las series. La cita es a partir de las 7:00 pm en México, mientras que en Colombia y Perú la señal iniciará a las 8:00 pm. Por su parte, los espectadores en Argentina y Chile podrán sintonizar la premiación desde las 10:00 pm, asegurando que nadie se pierda el reconocimiento a los “seres sintientes” de la industria creativa.

El dominio de HBO Max y Warner Bros en las nominaciones

Este 2026, la competitividad es máxima. HBO Max recibió 15 nominaciones, impulsadas por títulos de alto impacto como THE WHITE LOTUS, HACKS y THE LAST OF US. Por su parte, Warner Bros. sumó 18 nominaciones en la categoría de cine, destacando producciones como UNA BATALLA TRAS OTRA y SINNERS. La empresa reafirma su liderazgo al destacar que la Temporada de Premios busca seguir “reuniendo a la audiencia latinoamericana en torno a las galas de premiación más esperadas del mundo”.

Nominaciones a las mejores producciones y actuaciones en el cine internacional

Mejor Película – Drama: Frankenstein, Hamnet, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners.

Mejor Película – Musical o Comedia: Blue Moon, Bugonia, Marty Supreme, No Other Choice, Nouvelle Vague, One Battle After Another.

Mejor Película en Lengua No Inglesa: It Was Just an Accident (Francia), No Other Choice (Corea del Sur), The Secret Agent (Brasil), Sentimental Value (Noruega), Sirāt (España), The Voice of Hind Rajab (Túnez).

Mejor Actriz de Reparto: Emily Blunt, Elle Fanning, Ariana Grande, Inga Ibsdotter Lilleaas, Amy Madigan, Teyana Taylor.

Mejor Actor de Reparto: Benicio del Toro, Jacob Elordi, Paul Mescal, Sean Penn, Adam Sandler, Stellan Skarsgård.

Reconocimiento al talento técnico y las categorías de éxito en taquilla

Logro Cinematográfico y de Taquilla: Avatar: Fire and Ash, F1, Kpop Demon Hunters, Mission: Impossible – The Final Reckoning, Sinners, Weapons, Wicked: For Good, Zootopia 2.

Mejor Director: Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Guillermo del Toro, Jafar Panahi, Joachim Trier, Chloé Zhao.

Mejor Guion: Paul Thomas Anderson, Ronald Bronstein & Josh Safdie, Ryan Coogler, Jafar Panahi, Eskil Vogt & Joachim Trier, Chloé Zhao & Maggie O’Farrell.

Mejor Canción Original: “Dream as One” (Avatar), “Golden” (Kpop Demon Hunters), “I Lied to You” (Sinners), “No Place Like Home” (Wicked), “The Girl in the Bubble” (Wicked), “Train Dreams” (Train Dreams).

Lo mejor de la televisión en formato de serie, miniserie y comedia en vivo

Mejor Serie Limitada o Película para TV: Adolescence, All Her Fault, The Beast in Me, Black Mirror, Dying for Sex, The Girlfriend.

Mejor Actriz en Serie Limitada o Película para TV: Claire Danes, Rashida Jones, Amanda Seyfried, Sarah Snook, Michelle Williams, Robin Wright.

Mejor Actor en Serie Limitada o Película para TV: Jacob Elordi, Paul Giamatti, Stephen Graham, Charlie Hunnam, Jude Law, Matthew Rhys.

Mejor Actriz de Reparto en TV: Carrie Coon, Erin Doherty, Hannah Einbinder, Catherine O’Hara, Parker Posey, Aimee Lou Wood.

Mejor Actor de Reparto en TV: Owen Cooper, Billy Crudup, Walton Goggins, Jason Isaacs, Tramell Tillman, Ashley Walters.

Nuevas fronteras del entretenimiento y el humor en formato digital

Mejor Especial de Stand-Up: Bill Maher, Brett Goldstein, Kevin Hart, Kumail Nanjiani, Ricky Gervais, Sarah Silverman.

Mejor Especial de Stand-Up: Bill Maher, Brett Goldstein, Kevin Hart, Kumail Nanjiani, Ricky Gervais, Sarah Silverman. Mejor Podcast: Armchair Expert with Dax Shepard, Call Her Daddy, Good Hang with Amy Poehler, The Mel Robbins Podcast, Smartless, Up First.

Esta es la lista íntegra basada en la información oficial. Recuerda que la gala “podrá verse en vivo por TNT y HBO Max a partir de las 7:00 pm (México)”.