La transmisión en vivo de los GRAMMYS llegará a toda Latinoamérica por TNT y HBO Max

La máxima celebración de la industria musical está a la vuelta de la esquina. Este domingo 1 de febrero de 2026, la atención global se concentrará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles para la 68ª entrega anual de los GRAMMYS®. Como parte de su Temporada de Premios, las señales de TNT y HBO Max llevarán la gala en vivo a todos los rincones de Latinoamérica, permitiendo que la audiencia sea testigo de una noche que promete historia, ritmo y sorpresas.

El evento no solo destaca por el brillo de las estrellas, sino por el rigor detrás de cada gramófono. Los ganadores son seleccionados por los miembros votantes de la Academia de la Grabación®, una comunidad conformada por productores, compositores e ingenieros, lo que consolida a estos premios como “el único reconocimiento de la música votado por la propia industria”. Tras la transmisión en vivo, los fanáticos podrán revivir los mejores momentos, ya que el evento estará disponible en la plataforma de streaming por dos semanas.

Trevor Noah regresa como anfitrión por sexta ocasión en la ceremonia de los premios GRAMMY

Para conducir el hilo narrativo de la noche, la Academia ha confirmado nuevamente al comediante Trevor Noah, ganador del Emmy® y figura clave del entretenimiento actual. Esta participación marcará su sexta ocasión como anfitrión, un rol que desempeñará simultáneamente con su labor como productor ejecutivo de la gala. Su experiencia y carisma garantizan una ceremonia dinámica para una edición donde la competencia en las categorías principales es sumamente estrecha entre íconos de diversos géneros.

La cobertura iniciará con un pre-show especial de una hora bajo la conducción de Lety Sahagún y Heisel Mora, quienes ofrecerán entrevistas exclusivas desde la alfombra roja.

Los horarios para sintonizar el evento son los siguientes:

México: Pre-show a las 6:00 PM; Ceremonia en vivo a las 7:00 PM.

Colombia y Perú: Pre-show a las 7:00 PM; Ceremonia en vivo a las 8:00 PM.

Argentina y Chile: Pre-show a las 9:00 PM; Ceremonia en vivo a las 10:00 PM.

Kendrick Lamar lidera las candidaturas tras obtener nueve nominaciones para la edición de este año

En el ámbito de las nominaciones, Kendrick Lamar se ha consolidado como el rival a vencer al obtener nueve candidaturas. Este logro llega justo después de haber sido el máximo triunfador en 2025, elevando su historial a un impresionante total de 66 nominaciones y 22 premios a lo largo de su trayectoria. Este año, Lamar busca el triunfo en ternas críticas como Grabación y Canción del Año por su colaboración con SZA en “luther”, además de Álbum del Año por su producción titulada GNX.

Por otro lado, Lady Gaga vive un regreso triunfal al alcanzar siete nominaciones, logrando por primera vez desde 2010 competir simultáneamente en las tres categorías más importantes con su éxito “Abracadabra” y el disco MAYHEM. Junto a ella, figuras como Bad Bunny y Sabrina Carpenter también destacan con seis menciones cada uno.