Warner Bros insta a accionistas a rechazar oferta de Paramount

diciembre 18, 2025

Warner Bros. Discovery ha pedido a sus accionistas que rechacen la oferta de adquisición presentada por Paramount Skydance, calificándola de “inferior e ilusoria”, y respaldando en su lugar un acuerdo previo con Netflix.

La junta directiva de la compañía emitió una carta el miércoles instando a los inversionistas a optar por la propuesta de Netflix, valorada en 27.75 dólares por acción, frente a los 30 dólares ofrecidos por Paramount.

Paramount lanzó la semana pasada una oferta hostil directa a los accionistas, después de que Warner Bros. rechazara seis propuestas anteriores. La oferta rival busca adquirir la totalidad de Warner Bros., incluyendo sus operaciones de cable como CNN y Discovery, un componente que no está incluido en la oferta de Netflix.

La junta de Warner Bros. argumentó que la propuesta de Netflix es más sólida, señalando que “no hay contingencias, ni fondos soberanos extranjeros, ni colateral de acciones o préstamos personales”. Además, destacó la fortaleza financiera de Netflix, con una capitalización de mercado que supera los 400 mil millones de dólares, en contraste con lo que describió como “numerosos riesgos e incertidumbres” en la condición financiera de Paramount.

Cualquier fusión con cualquiera de las dos empresas alteraría significativamente el panorama de Hollywood y enfrentaría un escrutinio regulatorio intenso, dada su repercusión en la producción cinematográfica, las plataformas de streaming y, en el caso de Paramount, el sector de noticias.

La posible adquisición por parte de Paramount también plantea preguntas sobre la concentración mediática, ya que uniría a las cadenas CBS y CNN bajo un mismo techo, lo que podría afectar la independencia editorial.

El expresidente Donald Trump ya ha manifestado su postura, señalando que el acuerdo con Netflix “podría ser un problema” por el potencial control del mercado, y ha mostrado cercanía con Larry Ellison, padre del CEO de Paramount y respaldante financiero de la oferta. Los accionistas de Warner tienen ahora la última palabra para decidir entre ambas ofertas.