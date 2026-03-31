Warner Bros presenta tráiler de Supergirl con Milly Alcock rumbo a estreno en junio

marzo 31, 2026

Warner Bros. y DC Studios han encendido las expectativas de los fanáticos del noveno arte con el lanzamiento de un nuevo e impactante adelanto de Supergirl. En esta entrega cinematográfica, la actriz Milly Alcock asume el manto de la última hija de Krypton en una odisea espacial que promete redefinir el género de superhéroes bajo la visión de Craig Gillespie. La cinta, que llegará a las salas de cine e IMAX el próximo 25 de junio, sigue la estela de éxito dejada por el Superman de James Gunn, posicionándose como el siguiente gran pilar del renovado universo de DC con una narrativa cargada de acción, drama familiar y dilemas morales profundos.

El conflicto emocional de Kara Zor-El y su vínculo con Krypto

El metraje inicia con un diálogo íntimo entre David Corenswet, en su papel de Superman, y su prima, evidenciando el aislamiento que siente la protagonista en su nuevo hogar. El Hombre de Acero intenta guiarla mientras ella se refugia en los viajes intergalácticos para evadir su realidad en la Tierra. En este intercambio, Clark le expresa sus miedos: “Oye, solo quería saber cuándo piensas volver. Sabes, me preocupa que no encuentres tu lugar aquí si sigues viajando fuera del planeta todo el tiempo, Kara. Me preocupa que no encuentres a tu gente”. Sin embargo, la respuesta de ella refleja una profunda herida de identidad.



Ante la preocupación de su primo, Supergirl sentencia con firmeza: “Sí, bueno, ese es el problema, Clark. No tengo gente”, añadiendo además que “el hogar está donde sea” donde se encuentre su fiel compañero, Krypto, el Superperro. La trama da un giro oscuro cuando el canino es envenenado por los seguidores de Krem de las Colinas Amarillas, el villano interpretado por Matthias Schoenaerts. Con apenas tres días para salvar la vida de su mejor amigo, Kara se verá obligada a enfrentar sus miedos y emprender una carrera contra el tiempo que pondrá a prueba su temple como heroína.

La búsqueda de justicia frente a la venganza y nuevos aliados

El avance también ofrece vistazos emocionantes a personajes secundarios clave, incluyendo al antihéroe Lobo, encarnado por Jason Momoa, y a la joven Ruthye Marye Knoll. Supergirl asume un rol de mentora con Ruthye, cuyo padre fue asesinado por las fuerzas de Krem, dándole una lección vital sobre el peso del rencor al decirle que “la venganza no te quitará el dolor”. Pese a este consejo pacifista, el tráiler deja claro que la protagonista no se quedará de brazos cruzados mientras el mal avanza, mostrando secuencias de combate dinámicas que resaltan la fuerza bruta y la determinación de la kryptoniana.

Bajo la producción de James Gunn y Peter Safran, esta producción busca superar los 618 millones de dólares recaudados por su predecesora el verano pasado. Con un guion firmado por Ana Nogueira, el filme cuenta con un elenco estelar que incluye a David Krumholtz y Emily Beecham. La película profundiza en la psicología de una Supergirl que busca su propio espacio en un universo que le ha arrebatado todo, consolidándose como una de las apuestas más ambiciosas de Warner Bros. para la temporada de blockbusters veraniegos de 2026.