El Chapulín Colorado regresa en una nueva serie animada para HBO Max que cautivará a una nueva generación

diciembre 18, 2025

El corazón de la comedia mexicana vuelve a latir con fuerza gracias a una propuesta que promete despertar la nostalgia de los adultos y capturar la imaginación de los más pequeños. Este 18 de diciembre, HBO Max presentó oficialmente el tráiler de “Los Colorado”, un proyecto animado que busca honrar la memoria de Roberto Gómez Bolaños. La serie no es solo un homenaje, sino una evolución que nos permite ver al héroe del traje rojo desde una perspectiva mucho más íntima y emocionante.

Un universo familiar en Ciudad Caótica

Esta nueva producción introduce, a diferencia de la serie que ya muchos conocemos, una dinámica totalmente distinta e interesante, ya que la familia de este héroe, cuyo escudo es un corazón, se integra a la historia.

La narrativa se traslada a Ciudad Caótica, donde a lo largo de 10 episodios, el protagonista y sus parientes enfrentarán una aventura distinta en cada entrega.

La propuesta busca un equilibrio entre la nostalgia y la innovación, incorporando guiños a los villanos y relatos clásicos del universo original, pero bajo una narrativa renovada que mezcla comedia, valentía y aventura.

Colaboración de alto nivel y fecha de estreno

Detrás de este lanzamiento se encuentra un esfuerzo conjunto de titanes de la industria como HUEVOCARTOON, GRUPO CHESPIRITO y THR3 STUDIOS. Estas mentes creativas han trabajado para ofrecer una propuesta moderna que mantenga la esencia de la comedia blanca, pero con un ritmo visual y narrativo adaptado a los tiempos actuales.

El objetivo es claro: lograr que la valentía del Chapulín siga siendo relevante para las nuevas generaciones a través de una calidad de animación de primer nivel. El estreno está a la vuelta de la esquina para recibir el año nuevo con humor y heroísmo. La plataforma confirmó que:

¡El 1 de enero llegan #LosColorado a HBO Max y @CNetworkLA!!