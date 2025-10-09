HBO Max presenta El Caballero de los Siete Reinos una nueva historia en Poniente

octubre 9, 2025

Desde el mundo de Poniente llega una nueva historia que promete cautivar a los seguidores de la saga creada por George R. R. Martin. La serie El Caballero de los Siete Reinos se estrenará el lunes 19 de enero en HBO Max, con una temporada de seis episodios de media hora, los cuales se lanzarán semanalmente.

Ambientada un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, esta producción transporta al espectador a una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupaba el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón seguía vivo en la memoria del pueblo. Entre intrigas, poder y lealtades, la serie mostrará cómo el destino comienza a forjar las leyendas que marcarían el futuro de los Siete Reinos.

Una entrañable aventura entre un joven caballero y su fiel escudero

La historia sigue las hazañas de Ser Duncan el Alto, un caballero joven e idealista, y su pequeño pero valiente escudero, Egg, dos viajeros improbables que recorren los reinos enfrentando retos, alianzas y enemigos que pondrán a prueba su honor y amistad.

“Un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, dos héroes inverosímiles vagaban por Poniente… un joven ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg”, describe la sinopsis oficial. A través de su viaje, ambos personajes descubrirán los peligros de una tierra gobernada por casas poderosas, así como los primeros ecos de los conflictos que definirán la historia de Westeros.

El elenco que dará vida a los nuevos héroes y casas de Poniente

El elenco principal está encabezado por Peter Claffey en el papel de Ser Duncan “Dunk” el Alto y Dexter Sol Ansell como Egg. Junto a ellos participan Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel como Baelor Targaryen, Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree y Sam Spruell como Maekar Targaryen.

La producción también cuenta con las actuaciones de Finn Bennett, Edward Ashley, Tanzyn Crawford, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor y Daniel Monks, quienes darán vida a personajes pertenecientes a distintas casas que marcarán la trama de esta precuela.

George R. R. Martin y un equipo creativo que retoma la grandeza de Westeros

La serie fue cocreada por George R. R. Martin e Ira Parker, quien también funge como showrunner y productor ejecutivo. Completan el equipo de producción Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal y Vince Gerardis, mientras que la dirección estará a cargo de Owen Harris y Sarah Adina Smith.

Con esta nueva propuesta, HBO Max amplía el universo de Juego de Tronos, ofreciendo una historia más íntima y humana, donde la lealtad, la valentía y los sueños de dos personajes comunes se entrelazan con los orígenes de las grandes leyendas de Poniente.