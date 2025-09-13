‘El Conjuro’ continuará como serie en HBO Max

septiembre 13, 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el estreno de El Conjuro 4: Últimos Ritos y el buen desempeño de la película en taquilla, HBO Max ha confirmado que el universo creado por James Wan dará un nuevo paso: la producción de una serie basada en las investigaciones paranormales de Ed y Lorraine Warren.

De acuerdo con información de medios especializados, Nancy Won será la showrunner, guionista principal y productora ejecutiva. Won ha trabajado en títulos como Jessica Jones y Supernatural. A ella se suman Peter Cameron y Cameron Squires, guionistas de producciones de Marvel como WandaVision y Agatha All Along, lo que refuerza el equipo creativo detrás del proyecto.

La serie fue anunciada en 2023, aunque su desarrollo se ha acelerado tras el éxito de la cuarta película de la saga. Warner Bros. Television y Atomic Monster, la productora de James Wan, trabajan junto a Peter Safran para dar forma a este nuevo producto, que buscará mantener la esencia de la franquicia.

Por el momento no se han revelado detalles específicos de la trama, aunque todo apunta a que la historia retomará las investigaciones que hicieron célebres a los Warren. Una de las incógnitas es si Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes interpretan a la pareja en el cine, estarán involucrados en la serie.

El anuncio llega en un contexto favorable: El Conjuro 4 recaudó más de $194 millones de dólares a nivel mundial, consolidando a la franquicia como una de las más rentables del género de terror. Desde su inicio en 2013, el llamado Conjuringverse ha generado cerca de 2,500 millones de dólares, incluyendo los spin-offs Annabelle, La Monja y La Llorona.

Adicionalmente, algunas fuentes mencionan que se evalúa la posibilidad de desarrollar una precuela que exploraría eventos previos a las películas ya estrenadas. Sin embargo, este proyecto estaría en una etapa muy temprana y podría tardar algunos años en concretarse.

Con esta nueva producción, HBO Max apuesta por ampliar uno de los universos cinematográficos de terror más exitosos de la última década, trasladando su narrativa a la televisión y abriendo la puerta a nuevas historias dentro de la franquicia.