HBO Max apuesta por un nuevo spin-off de ‘The Big Bang Theory’

julio 10, 2025

El universo de The Big Bang Theory sigue expandiéndose, y ahora HBO Max trae un nuevo giro inesperado: un spin-off llamado Stuart Fails to Save the Universe que coloca al entrañable dueño de la tienda de cómics, Stuart Bloom, como protagonista.

¿De qué va esta serie?

Según ha informado El Informador, la serie arranca con Stuart rompiendo sin querer un invento de Sheldon y Leonard, lo que desata un armagedón multiversal. Ahora, nuestro héroe deberá, en teoría, restaurar la realidad, aunque el título deja claro que las cosas no saldrán tan bien .

Para esta misión poco convencional, Stuart contará con un equipo peculiar: su novia Denise, el geólogo Bert y el obstinado físico Barry Kripke. Además, habrá versiones alternas de personajes originales de la serie, lo que promete situaciones muy divertidas.

¿Quiénes regresan?

El elenco es casi un homenaje a los fans. Volverán:

Kevin Sussman como Stuart Bloom

Lauren Lapkus como Denise

Brian Posehn como Bert Kibbler

John Ross Bowie como Barry Kripke

Detrás del proyecto están los grandes de siempre: Chuck Lorre y Bill Prady, creadores originales de The Big Bang Theory, junto con Zak Penn, todos bajo el sello de Warner Bros. y HBO Max.

Según Lorre, este spin-off es un salto grande en su estilo habitual. No es solo una comedia sencilla de apartamentos: hay mucho CGI y ciencia ficción, algo que lo saca totalmente de su zona de confort. Aunque no es la primera vez que se meten con la narrativa fantástica, aquí la aventura tiene tintes épicos y geek, con giros que harán debatir a los fans.

¿Qué esperar de Stuart Fails to Save the Universe?

La serie será es una mezcla de humor geek, caos cósmico y nostalgia por los personajes originales, todo envuelto en una aventura ligera. Además promete guiños que harán sonreír a quienes han seguido la saga desde el principio.

No hay fecha de estreno confirmada aún, pero HBO Max ya le dio luz verde a la producción como parte de su oferta de contenido original. Lo que sí sabemos es que, si te gustaba The Big Bang Theory, o simplemente disfrutas del humor nerd con un toque de ciencia ficción, este spin-off va directo a tu lista para marcar como “por ver”.