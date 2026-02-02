Industry y El Caballero de los Siete Reinos se adelantan en HBO Max

febrero 2, 2026

HBO Max anunció este lunes 2 de febrero que los próximos episodios de sus series estelares, Industry y El Caballero de los Siete Reinos, tendrán un lanzamiento global anticipado en su plataforma de streaming. La nueva fecha de estreno para estos capítulos será el próximo jueves 6 de febrero a las 02:01 horas, tiempo del centro de México, adelantándose a su transmisión habitual por el canal de cable para evitar el cruce con el evento deportivo más importante del año.

Las plataformas de streaming adelantan sus estrenos para evitar el Super Bowl

Esta estrategia de lanzamiento surge debido a que las transmisiones originales en el canal HBO estaban programadas para el domingo 8 de febrero, fecha del Super Bowl. Al realizar este movimiento, la compañía permite que los suscriptores disfruten del contenido sin interrupciones días antes de la gran final de la NFL. La medida afecta directamente a dos de las producciones más seguidas de la temporada, asegurando que la conversación en redes sociales y la audiencia digital no se vean opacadas por el evento deportivo dominical.

El cambio de horario a las 02:01 horas del centro de México (equivalente a las 12:01 am PT) garantiza un estreno simultáneo en diversos territorios. Para los fanáticos de la adrenalina financiera y las épicas de fantasía, esto representa una oportunidad única de acceder al contenido de manera anticipada. Es importante recordar que Industry se encuentra actualmente en su cuarta temporada, compuesta por ocho episodios, mientras que la nueva precuela de Westeros sigue avanzando en su primera entrega de seis capítulos totales.

La tensión financiera y el poder se intensifican en la City londinense

Dentro del universo de Industry, la trama ha alcanzado un punto crítico donde las protagonistas, Harper y Yasmin, se ven envueltas en un “juego del gato y el ratón de alto riesgo que las lleva a viajar por todo el mundo”. La llegada de una innovadora empresa de tecnología financiera ha sacudido la escena de Londres, forzando a los personajes a navegar por relaciones peligrosas con figuras como Sir Henry Muck, interpretado por Kit Harington, y el enigmático Whitney Halberstram, a quien da vida Max Minghella.

La narrativa de esta temporada explora cómo la distorsionada amistad entre ambas mujeres comienza a fracturarse bajo la presión del dinero, el poder y el deseo de mantenerse en la cima de sus carreras. Tras su debut el pasado 11 de enero, la serie ha consolidado su posición como un drama crudo y sofisticado que retrata las ambiciones desmedidas dentro de Pierpoint. Los materiales promocionales y comunicados oficiales siguen disponibles para quienes deseen profundizar en los detalles técnicos y creativos de esta producción.

Un joven caballero y su escudero recorren los peligros de Westeros

Por otro lado, El Caballero de los Siete Reinos continúa explorando la historia de dos héroes improbables un siglo antes de los sucesos de Juego de Tronos. La trama sigue a Ser Duncan el Alto y su pequeño escudero, Egg, en una época donde la dinastía Targaryen todavía ostenta el poder absoluto del Trono de Hierro. En este contexto, el recuerdo de los dragones aún persiste en la memoria colectiva, creando una atmósfera de leyenda y peligro constante para estos amigos que viajan por los Siete Reinos.

La serie, que se estrenó el 18 de enero, presenta un mundo donde “grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos amigos inesperados e incomparables”. Con la interpretación de Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, esta precuela ofrece una mirada más íntima y caballeresca al continente de Westeros, alejándose de las grandes guerras para enfocarse en el honor y el crecimiento de sus protagonistas. El episodio de este jueves promete ser clave para el desarrollo de su destino final.