Hay condiciones de seguridad en Veracruz para celebrar Grito de Independencia: Pozos Castro

septiembre 5, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- De acuerdo al subsecretario de Gobierno de Veracruz, José Manuel Pozos Castro se cuentan con las condiciones necesarias para que se lleven a cabo las fiestas patrias, tanto la celebración del Grito de Independencia, como el desfile conmemorativo del 16 de septiembre.

El funcionario estatal aseguró que no se han recibido informes o preocupaciones de parte de los presidentes municipales por inseguridad o riesgos durante las festividades.

“Cada municipio está haciendo su logística para cubrir los temas de seguridad en todos, hasta ahorita no hemos tenido alguna situación diferente, es una fecha muy importante para todo el pueblo de México, tenemos que reconocer que en este momento las condiciones están dadas no hemos recibido absolutamente ninguna manifestación o preocupación de los presidentes municipales”.

En ese sentido, dijo tener la seguridad que en los 212 municipios se habrá de llevar a cabo nuestro Grito de Independencia porque es una fecha muy significativa para todo el pueblo mexicano.

Confirmó que se llevará a cabo un despliegue de seguridad y se están tomando acciones para que esta conmemoración se haga de manera patriótica.

“Entonces pues esperemos que todo salga bien en los 212 municipios. Hasta este momento no (ningún municipio ha solicitado reforzamiento). Pero se tiene la disposición y la instrucción de nuestra gobernadora es que estemos muy atentos a dialogar y a platicar con los 212 presidentes municipales de nuestro estado”.

Cuestionado en torno a si habrá representantes del Ejecutivo Estatal en los municipios, dijo que hasta el momento no se ha girado ninguna instrucción, pero no descartó que haya representantes de la Gobernadora Rocio Nahle García en los municipios .