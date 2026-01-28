Habitantes de Altotonga están regresando de Estados Unidos

enero 28, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Con las nuevas políticas de migración del gobierno de Estados Unidos, habitantes de Altotonga, uno de los municipios expulsores de mano de obra, han determinado volver a su municipio de origen.

El alcalde de Altotonga, Juan Pablo Becerra Hernández dijo que en muchos casos es la época en la que se concluyen los contratos laborales y regresan a Veracruz, tras permanecer algunos meses en Estados Unidos.

No obstante, mencionó que en esta ocasión los locales han decidido iniciar con sus propios emprendimientos, ante las nuevas políticas migratorias de la Unión Americana.

En entrevista, sostuvo que el empleo para estas personas se genera principalmente a través del sector maquilero, el cual continúa siendo un pilar fundamental para el arraigo y el desarrollo económico local.

“Algunos están retomando su vida en Altotonga y otros están comenzando a generar sus propios emprendimientos dentro del mismo municipio.»

Explicó que además, están en negociación con tiendas de conveniencia como Oxxo, para que se puedan instalar en su municipio y permita generar nuevas fuentes de empleo.