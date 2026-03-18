Estados Unidos y Venezuela por la gloria en el Clásico Mundial de Beisbol

marzo 17, 2026

El diamante está listo y la tensión se siente en el aire. Después de semanas de competencia intensa, el Clásico Mundial de Beisbol 2026 llega a su fin este martes 17 de marzo. El loanDepot park de Miami será el escenario donde Estados Unidos y Venezuela se vean las caras en una final inédita que promete paralizar a los amantes del “Rey de los Deportes”.

El camino de los finalistas

La novena de las barras y las estrellas, el llamado “Dream Team”, llega a esta instancia tras superar una de las pruebas más difíciles del torneo. En una semifinal no apta para cardíacos, los estadounidenses derrotaron 2-1 a la poderosa República Dominicana. Con figuras como Aaron Judge, Bryce Harper y Bobby Witt Jr., el equipo local logró neutralizar el temible bateo de Juan Soto y Fernando Tatis Jr., asegurando así su tercera aparición consecutiva en la gran final de este certamen.

Por su parte, “La Vinotinto” se presenta en el duelo por el título tras terminar con el sueño de la mayor sorpresa de esta edición: Italia. El conjunto europeo, que llegaba como el “caballo negro” tras vencer a potencias como México y al propio Estados Unidos en la fase de grupos, no pudo contener el empuje venezolano. Con un sólido triunfo de 4-2, Venezuela selló su pasaporte a la final, demostrando que su pitcheo y ofensiva están en el punto más alto en el momento justo.

¿Dónde y cuándo ver el juego?

La cita para conocer al monarca de la sexta edición del Clásico Mundial es hoy a las 6:00 PM (Tiempo del Centro de México). La transmisión estará disponible a través de las señales de ESPN, Disney+, Fox Sports y TUDN para México, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse por FOX Sports.