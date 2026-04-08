Sheinbaum celebra tregua entre EU e Irán

abril 8, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este miércoles la tregua temporal alcanzada entre Estados Unidos e Irán.

En el arranque de su #MañaneraDelPueblo de este miércoles, la primera mandataria de la nación subrayó la importancia del acuerdo entre ambas naciones, al señalar que la pausa en las tensiones bélicas ha tenido efectos inmediatos a nivel global. Consideró que este tipo de decisiones contribuyen a reducir la incertidumbre internacional.

“Yo creo que el mundo entero reconoce estas dos semanas que se dieron ayer entre Irán y Estados Unidos. Es algo bueno para el país también porque han bajado los precios del petróleo”, afirmó la titular del Ejecutivo federal.

La presidenta indicó que la distensión en el conflicto contribuye a la estabilidad internacional, particularmente en un contexto marcado por tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. En ese sentido, destacó que los efectos económicos también impactan de manera positiva a diversos países, incluido México.

Asimismo, expresó el deseo de que se consolide un acuerdo de paz definitivo en la región, al considerar que la tregua representa una oportunidad para avanzar hacia soluciones diplomáticas duraderas entre las partes involucradas.

“El mundo entero en este momento está buscando que haya paz en Irán, en el Medio Oriente y en el mundo entero”, añadió Sheinbaum, al reiterar su postura a favor del diálogo y la resolución pacífica de los conflictos internacionales.