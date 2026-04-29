EU emitirá pasaportes conmemorativos con rostro de Trump

abril 28, 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que prepara una emisión limitada de pasaportes conmemorativos para celebrar el 250 aniversario de la Independencia, en los que se incluirá una imagen del presidente Donald Trump. Con esta medida, se convertiría en el primer presidente vivo en aparecer en el documento de viaje.

El concepto del pasaporte especial, que incluye una ilustración de Trump, se estudió durante meses antes de ser aprobado a última hora del lunes.

Inicialmente, los pasaportes estarán disponibles únicamente para solicitantes en la oficina de pasaportes de Washington, D.C., y solo a petición. Los solicitantes que no quieran el pasaporte conmemorativo podrán elegir uno estándar, indicaron funcionarios.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló: “Para celebrar que Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su independencia en julio, el Departamento de Estado se prepara para emitir un número limitado de pasaportes de Estados Unidos con un diseño especial para marcar esta histórica ocasión. Estos pasaportes incluirán ilustraciones personalizadas e imágenes mejoradas, al tiempo que mantendrán las mismas características de seguridad que hacen del pasaporte de Estados Unidos el documento más seguro del mundo”.

Con la excepción de la incorporación de la foto de Trump en una página interior de la libreta del pasaporte, habrá pocos cambios adicionales aparte de la portada, que llevará las palabras “United States of America” en letras doradas en la parte superior y “Passport” en la parte inferior, una inversión respecto de la portada estándar.

En la parte inferior de la contraportada habrá una pequeña lámina dorada con la bandera estadounidense, con el número 250 rodeado de estrellas.

Según maquetas obtenidas por la cadena Fox, el rostro de Trump aparece enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense en la portada interior del pasaporte, junto con su firma en color dorado, mientras que otra página muestra a los “Padres Fundadores” firmando la declaración.