Acusan imposición y reducción de agencias en Altotonga; habrá afectaciones a comunidades

marzo 20, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La exregidora de Altotonga, María Elena Baltazar Pablo, denunció que el ayuntamiento está ejerciendo presión sobre agencias y subagencias municipales, además de modificar su categoría sin seguir un proceso legal, lo que afectaría la representación y los recursos de diversas comunidades.

En entrevista, señaló que el conflicto surge a partir de decisiones “arbitrarias” del presidente municipal, Juan Carlos Becerra quien —dijo— ha impulsado cambios en la estructura territorial del municipio sin apego a la normatividad.

Explicó que Altotonga es un municipio con amplia extensión territorial y una geografía complicada, lo que hace indispensable la figura de agencias y subagencias para garantizar la representación de las localidades.

“Lo grave es que no sigue un proceso legal, sino que impone medidas que perjudican mucho a Altotonga, porque es un municipio muy grande, con una geografía muy quebrada, que no permite el acercamiento directo del ayuntamiento a todas las comunidades”, expresó.

La exedil advirtió que estas acciones buscan reducir la representatividad de las comunidades, lo que impactaría directamente en su acceso a servicios y atención institucional.

Detalló que recientemente se emitió una nueva convocatoria para la reorganización de estas figuras, sin embargo, acusó que en ella se contempla bajar de categoría a algunas agencias, que pasarían a ser subagencias.

“Las agencias que ya estaban como tal, ahora bajan de categoría a subagencias, y ese es un tema que estamos tratando de defender, porque también es una decisión arbitraria”, señaló.

Baltazar Pablo explicó que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio, la diferencia entre agencias y subagencias no sólo es administrativa, sino que tiene implicaciones directas en los recursos que reciben y en los servicios que se brindan.

Indicó que, al reducir la categoría, las comunidades verían disminuido el presupuesto asignado, además de limitar su capacidad de gestión ante el ayuntamiento, “por lógica, el recurso es menor de acuerdo con la población, además de los servicios, que es lo que más les afecta a las comunidades”, apuntó.

Finalmente, advirtió que muchas de las localidades afectadas se encuentran en zonas serranas y marginadas, por lo que cualquier reducción en su representación institucional agrava las condiciones de rezago.