Estados Unidos reintroduce pelotones de fusilamiento para ejecuciones federales

abril 24, 2026

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes que continúa allanando el camino para agilizar los casos federales de pena de muerte, lo que incluye ampliar los métodos de ejecución para incorporar la muerte por pelotón de fusilamiento y las inyecciones de pentobarbital.

“Entre las medidas adoptadas se encuentran la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración de Donald Trump, la ampliación del protocolo para incluir otros métodos de ejecución, como el fusilamiento, y la simplificación de los procesos internos para agilizar los casos de pena de muerte. Estas medidas son cruciales para disuadir los crímenes más bárbaros, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a los seres queridos que han sobrevivido”, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Agregó: “El Departamento ha revocado la moratoria Biden-Garland sobre las ejecuciones federales y ha autorizado la solicitud de sentencias de muerte contra 44 acusados. El fiscal general interino (Todd) Blanche ya ha autorizado la solicitud de sentencias de muerte contra nueve de estos acusados, incluidos tres miembros de la MS-13, dos de los cuales son inmigrantes indocumentados, acusados ​​del asesinato de un testigo federal”.

Cinco estados permiten la ejecución por pelotón de fusilamiento para aquellos condenados a la pena capital que han agotado su proceso de apelación. En marzo, un hombre de Carolina del Sur, condenado por un doble asesinato, se convirtió en la cuarta persona en ser ejecutada por un pelotón de fusilamiento desde la década de 1970.

“La administración anterior (a cargo de Joe Biden) incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar la pena máxima contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de agentes del orden”, afirmó el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, en el comunicado emitido este viernes. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a solidarizarse con las víctimas”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también busca “agilizar el proceso para solicitar sentencias de muerte” y reducir el número de años que transcurren entre la condena y la ejecución. Se resaltó que el presidente Donald Trump reconoció que la pena capital es una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra estadounidenses.