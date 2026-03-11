Anthropic demanda al gobierno de Estados Unidos tras ser vetada

marzo 10, 2026

La empresa Anthropic demandó al gobierno del presidente Donald Trump, al considerar que fue penalizada tras negarse a autorizar el uso militar sin límites de su modelo de inteligencia artificial Claude.

La demanda busca revertir la designación que el Departamento de Defensa de EU hizo la semana pasada, al catalogar a la empresa como un “riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional”.

De acuerdo con la compañía, la medida se tomó después de que rechazó permitir que su tecnología fuera utilizada para vigilancia masiva o sistemas de armas totalmente autónomos.

En el documento de 48 páginas, Anthropic solicita que la designación sea declarada ilegal y sostiene que las acciones del Pentágono exceden su autoridad legal y violan derechos constitucionales.

Tras la decisión, el gobierno ordenó que agencias federales y contratistas militares dejaran de utilizar la tecnología de Anthropic, además de prohibir nuevas relaciones comerciales con la compañía.

Anthropic se convirtió así en la primera empresa estadounidense clasificada como “riesgo” por el gobierno federal, una categoría que generalmente se aplica a compañías de países considerados rivales.

La empresa fue fundada en 2021 por los hermanos Amodei, exintegrantes de OpenAI, y se ha posicionado como una de las principales competidoras en el desarrollo de IA enfocada en la seguridad.

Según la demanda, las acciones del gobierno podrían afectar gravemente el valor económico y el crecimiento de la compañía, una de las startups de inteligencia artificial de más rápido crecimiento.