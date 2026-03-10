Nuevo líder supremo de Irán “no durará mucho”: Trump

marzo 9, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el recién designado líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, “no durará mucho” en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su administración. En una entrevista con la cadena ABC News, el mandatario declaró: “Tendrá que obtener nuestra aprobación. Si no la obtiene, no durará mucho”.

Trump aseguró que su objetivo es “no tener que volver atrás cada 10 años” y justificó la ofensiva militar en curso contra Irán en la supuesta intención de ese país de “apoderarse de todo Oriente Medio“.

Además, describió a la nación persa como un “tigre de papel” cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas.

Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí, fue elegido como nuevo líder supremo de Irán este domingo por la noche, según informó la agencia IRNA. En un comunicado citado por la agencia oficial, la Asamblea de Expertos señaló que por “votación decisiva” se nombró al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí como tercer líder del sistema de la República Islámica, para “evitar que el país quede sin liderazgo”.

La designación se produce tras la muerte de su padre, Alí Jameneí, quien gobernó durante 36 años y falleció en ataques israelíes y estadounidenses que comenzaron el sábado 28 de febrero y continúan hasta ahora. En los mismos ataques murieron también su madre, su esposa y un hijo.