Gobernadora Rocío Nahle acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum en homenaje a la Armada de México

octubre 4, 2025

>En el puerto Cuatro Veces Heroico, mostró su poder aéreo, marítimo y anfibio.

>Disciplina, coordinación y compromiso con la defensa nacional y el pueblo.

Veracruz, Ver., sábado 04 de octubre de 2025.- La gobernadora Rocío Nahle García participó como invitada de honor en la conmemoración del 204 aniversario de la creación de la Armada de México y del 201 de la promulgación de la Constitución Federal de 1824, ceremonia encabezada por la presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo.

En este marco, la Mandataria veracruzana subrayó la trascendencia de la institución “que, desde 1821, ha salvaguardado la soberanía nacional y protegido con honor nuestras costas, mares y recursos. Rendimos homenaje a las y los marinos que con lealtad y valor sirven a la patria”.

En su mensaje, la Presidenta destacó que la soberanía se defiende día a día con valores firmes en las personas y en las instituciones, y la honestidad es el principio que da sentido y fuerza a todos los demás, porque sin ella nada perdura, “lo opuesto a la honestidad es la corrupción, es traición a los valores y una forma de deslealtad que no puede tener cabida por lo que debe sancionarse con firmeza”.

Como parte de la jornada conmemorativa, autoridades civiles, navales y militares inauguraron la Plaza del Heroísmo Veracruzano, espacio de identidad y orgullo con dimensiones de 1.5 hectáreas, en cuyo centro se erige un obelisco con el Escudo Nacional, acompañado de dos obeliscos laterales en honor a Virgilio Uribe y José Azueta, símbolos de la defensa heroica de Veracruz en 1914.

Las actividades iniciaron con un ejercicio de demostración alusivo al Plan Marina, que puso de manifiesto la capacidad de respuesta inmediata ante desastres naturales y emergencias; más tarde, tuvo lugar el desfile militar que recorrió la Macroplaza del Malecón.

Participaron 3 mil 871 efectivos de los cuerpos, servicios y escalas de las diferentes Fuerzas, Regiones y Zonas Navales, así como del Sistema Educativo Naval, quienes abrieron paso con la bandera de Torrotito, símbolo de la identidad naval mexicana.

La celebración en Veracruz reviste especial importancia por ser este el lugar donde físicamente surge la Armada y por su papel histórico como puerta de México al mundo. Fundado el 22 de abril de 1519, este puerto fue el primero del continente y ha sido declarado Cuatro Veces Heroico por su defensa en momentos decisivos para la nación:

1825: resistencia a los intentos de reconquista española.

1838: enfrentamiento con Francia en la llamada Guerra de los Pasteles.

1847: férrea defensa frente a la invasión de Estados Unidos.

1914: heroísmo frente a la intervención norteamericana, donde entregaron su vida Virgilio Uribe y José Azueta.